Водитель Бабкиной с семьёй заразились COVID-19

Водитель Надежды Бабкиной и вся его семья – супруга и сын – заразились коронавирусом. Об этом рассказал ведущий телепердачи «Модный приговор» Александр Васильев, чьей одной из соведущих была Народная артистка РСФСР, пишет сайт KP.RU.

Самого Васильева выписали после 10 дней лечения в медцентре в Коммунарке. Судя по всему, историк моды переболел Covid-19, хотя из 5 тестов только 1 дал положительный результат. Медики признаются, что диагностировать болезнь точно сейчас практически невозможно.

В целом, по словам 61-летнего Васильева, он легко отделался – сканирование показало нормальное состояние лёгких. О состоянии Бабкиной точной информации нет. Некоторое время назад она попала в Коммунарку с воспалением лёгких, где некоторое время находилась без сознания. После того, как певица пришла немного в себя, она решила перевестись в госпиталь для элитных пациентов в Красногорске.

