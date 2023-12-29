Во втором вестибюле станции «Рижская» БКЛ метро скоро начнется строительство эскалаторов

По его словам, подготовка к началу возведения эскалаторов находится на финишной прямой. Специалисты уже заморозили грунт и приступили к сооружению форшахты, откуда начнет свой путь тоннельный наклонный укладчик. Новые эскалаторы станут станут одними из самых длинных в московском метро. Так, их длина составит около 129 метров.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что новые эскалаторы будут длиннее действующих примерно на треть.

