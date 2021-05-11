Во всех школах Казани 12 мая отменили занятия

Сегодня утром в казанской школе №175 произошла стрельба, в результате которой погибли семь детей и один учитель. Еще порядка 18 человек поступили в больницу, шестеро детей находятся в крайне тяжелом состоянии. Предполагаемый стрелок задержан.

По словам советника главы Росгвардии Александра Хинштейна, в казанской школе, где произошла стрельба, не было охранника, передает Ura.ru.

