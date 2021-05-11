Во всех школах Казани 12 мая отменили занятия
В среду, 12 мая, во всех школах Казани отменяются занятия. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
По ее словам, президент республики Рустам Минниханов поручил провести проверку всех учебных учреждений Татарстана.
Сегодня утром в казанской школе №175 произошла стрельба, в результате которой погибли семь детей и один учитель. Еще порядка 18 человек поступили в больницу, шестеро детей находятся в крайне тяжелом состоянии. Предполагаемый стрелок задержан.
По словам советника главы Росгвардии Александра Хинштейна, в казанской школе, где произошла стрельба, не было охранника, передает Ura.ru.
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