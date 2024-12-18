«Во все регионы!»: Практику изъятия номеров у шумных автомобилей назвали законной

«Любой регион может и должен этим заниматься. Эта тема сильно достает жителей многих городов. Жители в Петербурге каким-то образом попытались повлиять на свои власти, что у них прошли такие рейды. У нас есть ГОСТ по шуму, а есть практика, которую мы слышим и видим ежедневно. Питер в этом смысле подает пример», - отметил он.

По его словам, изъятие номеров – это законная практика, в соседней Белоруссии использовали и более радикальные меры.

«Изъятие номеров – это нормальная практика, это все укладывается в рамки закона. Есть специальный список неисправностей, с которыми нельзя формально использовать автомобиль. ГАИ может прекратить регистрацию в этом случае. В Белоруссии, например, боролись с мотоциклистами без глушителя так, что останавливали и предлагали забрать мотоцикл только в том случае, если будут установлены нормальные глушители. Никого не волновало, что это невозможно сделать, если мотоцикл забрали на стоянку. Очень помогло», - подытожил собеседник НСН.

Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР разработала законопроект о повышении штрафов с 500 рублей до 20 тысяч рублей за превышение водителями авто и мотоциклов допустимого уровня шума, передает «Радиоточка НСН».

