«Во все регионы!»: Практику изъятия номеров у шумных автомобилей назвали законной
Игорь Моржаретто заявил НСН, что Питер подает пример по борьбе с шумными автомобилями, но этим должны заниматься все регионы.
Власти любого региона могут аннулировать регистрацию громких автомобилей, так как превышение шума нарушает установленные нормы, заявил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Профилактический недельный рейд на выявление автомобилей с превышением норм издаваемого шума прошел накануне в Петербурге. Как рассказали в региональном управлении МВД, сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 41 водителя. Всего в рамках контрольных мероприятий под кодовым словом «Шум» осмотрено более 560 транспортных средств. Регистрация «громких» автомобилей аннулирована, их номерные знаки изъяты. Чтобы снова встать на учет в ГАИ, надо устранить нарушения. Моржаретто призвал распространить эту практику на все города.
«Любой регион может и должен этим заниматься. Эта тема сильно достает жителей многих городов. Жители в Петербурге каким-то образом попытались повлиять на свои власти, что у них прошли такие рейды. У нас есть ГОСТ по шуму, а есть практика, которую мы слышим и видим ежедневно. Питер в этом смысле подает пример», - отметил он.
По его словам, изъятие номеров – это законная практика, в соседней Белоруссии использовали и более радикальные меры.
«Изъятие номеров – это нормальная практика, это все укладывается в рамки закона. Есть специальный список неисправностей, с которыми нельзя формально использовать автомобиль. ГАИ может прекратить регистрацию в этом случае. В Белоруссии, например, боролись с мотоциклистами без глушителя так, что останавливали и предлагали забрать мотоцикл только в том случае, если будут установлены нормальные глушители. Никого не волновало, что это невозможно сделать, если мотоцикл забрали на стоянку. Очень помогло», - подытожил собеседник НСН.
Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР разработала законопроект о повышении штрафов с 500 рублей до 20 тысяч рублей за превышение водителями авто и мотоциклов допустимого уровня шума, передает «Радиоточка НСН».
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