Во время новогодних салютов кинологи советуют давать собакам успокоительные
Кинологи рассказали, как помочь собакам справиться со стрессом во время новогодних салютов и фейерверков. В Российской кинологической федерации заявили, что питомцам можно давать успокоительные капли, но в их состав должны входить только натуральные седативные травы.
Специалисты подчёркивают, что эти препараты стоит давать питомцам заранее, поскольку они обладают накопительным эффектом. Также кинологи напоминают, что именно в новогоднюю ночь, как правило, отмечается самое большое количество побегов собак, подчёркивает АГН Москва.
К слову, в новогоднюю ночь жители столицы смогут увидеть фейерверки и салюты на 29 площадках. Во время новогодних каникул в мегаполисе пройдёт более тысячи мероприятий – в театрах, музеях и культурно-досуговых центрах, пишет Москва 24.
Кстати, ранее НСН писала, что специалисты Университета Сассекса в Великобритании установили, что собаки понимают язык человека на высоком уровне. В исследовании участвовали 42 животных разных пород, которым давали возможность прослушать запись с односложными словами. Выводы ученых были сделаны на основе анализа реакции четвероногих, информирует журнал Biology Letters.
Автор исследования Холли Рут-Гаттеридж ставила запись с не привычными для собак односложными словами и транслировала ее в комнату, где животные находились с хозяевами. Собаки реагировали на каждое новое слово, которое отличалось по составу гласных, различая акценты,
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