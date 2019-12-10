Во время новогодних салютов кинологи советуют давать собакам успокоительные

Кинологи рассказали, как помочь собакам справиться со стрессом во время новогодних салютов и фейерверков. В Российской кинологической федерации заявили, что питомцам можно давать успокоительные капли, но в их состав должны входить только натуральные седативные травы.

Специалисты подчёркивают, что эти препараты стоит давать питомцам заранее, поскольку они обладают накопительным эффектом. Также кинологи напоминают, что именно в новогоднюю ночь, как правило, отмечается самое большое количество побегов собак, подчёркивает АГН Москва.

К слову, в новогоднюю ночь жители столицы смогут увидеть фейерверки и салюты на 29 площадках. Во время новогодних каникул в мегаполисе пройдёт более тысячи мероприятий – в театрах, музеях и культурно-досуговых центрах, пишет Москва 24.