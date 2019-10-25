Жительница Подмосковья разместила на своей даче 700 собак

25 октября 201916:31

Около 700 собак свезла на свой дачный участок в подмосковном Серпухове местная жительница, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Отмечается, что собаки ранее были отловлены специализированными фирмами, которые выиграли соответствующие тендеры. Однако жителям окрестностей такое соседство категорически не понравилось.

Люди жалуются на постоянный шум из-за лая собак. В результате они подали в суд на владелицу участка с требованием убрать животных.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ПодмосковьеСобаки