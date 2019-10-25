Жительница Подмосковья разместила на своей даче 700 собак
25 октября 201916:31
Около 700 собак свезла на свой дачный участок в подмосковном Серпухове местная жительница, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Отмечается, что собаки ранее были отловлены специализированными фирмами, которые выиграли соответствующие тендеры. Однако жителям окрестностей такое соседство категорически не понравилось.
Люди жалуются на постоянный шум из-за лая собак. В результате они подали в суд на владелицу участка с требованием убрать животных.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ПодмосковьеСобаки
Горячие новости
- Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы США
- Дания одобрила строительство конкурента «Северного потока-2»
- Среди застреленных срочником военнослужащих оказались офицеры
- Творчество Егора Крида признали опасным: «Погубит государство»
- Солдат открыл огонь в воинской части в Забайкалье. Есть жертвы