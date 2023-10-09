Во Внуково устранили неполадки в системе обработки багажа
Технические неполадки в системе обработки багажа в аэропорту «Внуково» устранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
Сбой был зафиксирован в аэропорту утром 9 октября, пассажирам приходилось самим доставлять свои чемоданы в сектор приема негабаритного багажа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«На данный момент неисправности устранены», — указали в пресс-службе, добавив, что аэропорт работает в штатном режиме.
В свою очередь, Московская межрегиональная транспортная прокуратура заявила о начале проверки в связи с техническим сбоем.
«По результатам проверочных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru