Во Внуково устранили неполадки в системе обработки багажа

Технические неполадки в системе обработки багажа в аэропорту «Внуково» устранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Во Внуково произошел технический сбой в системе выдачи и приема багажа

Сбой был зафиксирован в аэропорту утром 9 октября, пассажирам приходилось самим доставлять свои чемоданы в сектор приема негабаритного багажа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«На данный момент неисправности устранены», — указали в пресс-службе, добавив, что аэропорт работает в штатном режиме.

В свою очередь, Московская межрегиональная транспортная прокуратура заявила о начале проверки в связи с техническим сбоем.

«По результатам проверочных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:БагажСбойВнуково Аэропорт

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