Во Внуково произошел технический сбой в системе выдачи и приема багажа
9 октября 202309:49
Багажные ленты на регистрации не работают в столичном аэропорту «Внуково». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Проблема сохраняется в течение нескольких часов. Пассажиры воздушной гавани получают бирки и сами доставляют чемоданы в сектор приема негабаритного багажа.
Отмечается, что рейсы из «Внуково» вылетают с задержкой.
Как позже сообщили в пресс-службе аэропорта, в системе выдачи и приема багажа «Внуково» произошли технические неполадки. Принимаются все меры для их устранения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru