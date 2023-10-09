Во Внуково произошел технический сбой в системе выдачи и приема багажа

Багажные ленты на регистрации не работают в столичном аэропорту «Внуково». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Аэропорт Внуково восстановил работу после временных ограничений

Проблема сохраняется в течение нескольких часов. Пассажиры воздушной гавани получают бирки и сами доставляют чемоданы в сектор приема негабаритного багажа.

Отмечается, что рейсы из «Внуково» вылетают с задержкой.

Как позже сообщили в пресс-службе аэропорта, в системе выдачи и приема багажа «Внуково» произошли технические неполадки. Принимаются все меры для их устранения.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:БагажСбойМоскваВнуково Аэропорт

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