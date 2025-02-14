Во Внуково сел самолет ВВС США

Самолет военно-воздушных сил США произвел посадку в аэропорту Внуково в Москве, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Адвокат Винника сообщил, что для его перевозки в РФ задействуют специальную авиасеть

Предположительно на его борту находился помилованный американским лидером Дональдом Трампом гражданин России Александр Винник.

Ранее стало известно, что авиалайнер с Винником приземлился в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СамолетыМоскваВнуково Аэропорт

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