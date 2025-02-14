Адвокат: Самолет с Винником приземлился в Москве

Авиалайнер с россиянином Александром Винником приземлился в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на его французского адвоката Фредерика Бело.

Адвокат Винника сообщил, что для его перевозки в РФ задействуют специальную авиасеть

В обмен на Винника США освободили американца Марка Фогеля, который уже вернулся в США.

Винник был задержан в Греции в 2017 году по запросу Вашингтона. США обвинили его в отмывании как минимум 4 млрд долларов через биржу BTC-e, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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