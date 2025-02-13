Адвокат Винника сообщил, что для его перевозки в РФ задействуют специальную авиасеть
Для транспортировки Александра Винника, освобожденного из американской тюрьмы, будут использовать специальную авиационную сеть, сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух.
«Один из ключевых элементов — система Justice Prisoner and Alien Transportation System (JPATS), неофициально называемая Con Air. Это авиационная сеть, которая перевозит как осужденных, так и лиц, ожидающих суда или депортации. Маршруты строго засекречены», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Как также рассказал адвокат, транзит Винника производится под контролем федеральных маршалов США.
Александра Винника задержали в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в отмывании средств на сумму от четырех до девяти миллиардов долларов через криптовалютную биржу BTC-e. В 2022 году он был экстрадирован в США, где признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, передает «Радиоточка НСН»
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