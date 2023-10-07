Аэропорт Внуково восстановил работу после временных ограничений

Отмечается, что аэропорт по независящим от него причинам временно ограничивал прием и выпуск воздушных судов с 04:26.

«С 05.15 часов ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — указали в компании.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что противовоздушная оборона отразила в Истринском городском округе атаку беспилотника, летевшего на столицу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

