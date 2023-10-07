Аэропорт Внуково восстановил работу после временных ограничений
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме после введенного ночью в субботу ограничения полетов. Об этом сообщили в авиагавани.
Отмечается, что аэропорт по независящим от него причинам временно ограничивал прием и выпуск воздушных судов с 04:26.
«С 05.15 часов ограничения на полеты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — указали в компании.
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