Во Внуково открыли зоны для курения
20 июля 202110:21
В московском аэропорту Внуково снова заработали зоны для курения, сообщается на официальном сайте аэропорта.
Четыре курительные комнаты заработали в зонах посадки внутренних и международных рейсов. Помещения оснащены вентиляцией, в них одновременно могут находиться до 8 человек.
Внуково стал вторым московским аэропортом, где разрешили курить. Ранее зоны для курения установили в Шереметьево в прошлом году, пишет Газета.ру.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru