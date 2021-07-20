Во Внуково открыли зоны для курения

Четыре курительные комнаты заработали в зонах посадки внутренних и международных рейсов. Помещения оснащены вентиляцией, в них одновременно могут находиться до 8 человек.

Внуково стал вторым московским аэропортом, где разрешили курить. Ранее зоны для курения установили в Шереметьево в прошлом году, пишет Газета.ру.

