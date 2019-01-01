Во Внуково начнут принимать электронные посадочные талоны

Пассажиры получат возможность самостоятельно сканировать код посадочного талона с помощью оборудования, которое будет установлено при проходе в зал вылета или на выходе во время посадки на борт самолета.

Сообщается, что гражданам будет необходимо либо поднести посадочный талон на бумажном носителе, либо воспользоваться электронным вариантом, который будет храниться на смартфоне и считываться с его экрана. Уточняется, что оптимальное расстояние между посадочным талоном и сканером для считывания кода составляет 10–15 см.

В случае, если мобильный гаджет пассажира не оснащен функцией сканирования экрана, получить бумажный аналог будет возможно на стойке регистрации рейса или в киоске саморегистрации.

Ранее руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН рассказал, как посадка в самолеты по системе распознавания лиц отразится на пассажирах и перевозчиках.

