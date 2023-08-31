Из-за ограничений в московских аэропортах 45 рейсов ушли на запасные аэродромы
На запасные аэродромы из-за ограничений в московских воздушных гаванях, связанных с попыткой атаковать Москву при помощи беспилотника, ушли 45 рейсов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Росавиация.
Отмечается, что рейсы были переведены в Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Самару, Санкт-Петербург, а также в столичный аэропорт Шереметьево. В федеральном агентстве воздушного транспорта заверили, что всех пассажиров доставят в аэропорты назначения.
Также в ведомстве подчеркнули, что все ограничения на полеты сняты с 9:00 по московскому времени, делается все возможное, чтобы привести расписание полетов в соответствие с установленным ранее графиком.
Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Пскова возобновил работу без ограничений 31 августа с 7:00 по московскому времени. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru