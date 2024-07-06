Во Владивостоке установили рекорд России по массовой лепке хинкали
6 июля 202407:55
Рекорд по числу изготовленных за пять минут хинкали установили во Владивостоке, 700 участников слепили 4 540 хинкали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на туристско-информационный центр Приморского края.
«Во Владивостоке зафиксирован рекорд России - 700 горожан и гостей города всего за пять минут слепили 4 540 хинкали с [морским] гребешком», — отмечается в сообщении.
Участники массовой лепки использовали по 270 кг теста и начинки. Рекорд был приурочен к 164-летию Владивостока, в этом году город стал молодежной столицей России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru