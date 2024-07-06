Во Владивостоке установили рекорд России по массовой лепке хинкали

«Во Владивостоке зафиксирован рекорд России - 700 горожан и гостей города всего за пять минут слепили 4 540 хинкали с [морским] гребешком», — отмечается в сообщении.

Участники массовой лепки использовали по 270 кг теста и начинки. Рекорд был приурочен к 164-летию Владивостока, в этом году город стал молодежной столицей России.

