Итальянский диджей установил мировой рекорд, играя в клубе 10 дней подряд

«Я поставил этот рекорд, чтобы бросить вызов самому себе и доказать свою физическую выносливость. Но в основном из‑за того, что диджеинг — это моя жизнь», — сказал Морейра.

Музыкант выступал в городе Салуццо с 15 мая до утра 26 мая, клубный сет длился 244 часа 2 минуты. Диджей отдыхал пять минут в час — в сумме два часа в день.

По словам Морейры, в первые несколько дней он был «полон адреналина». Однако на пятый день начал ощущать последствия отсутствия сна и стал обдавать себя ледяной водой, чтобы не уснуть. К марафону музыкант готовился два года, следуя указаниям личного тренера, диетолога, физиотерапевта и гуру йоги.

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