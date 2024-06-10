Итальянский диджей установил мировой рекорд, играя в клубе 10 дней подряд
Итальянский диджей Фабер Морейра побил мировой рекорд, отыграв самый длинный клубный сет в истории, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
«Я поставил этот рекорд, чтобы бросить вызов самому себе и доказать свою физическую выносливость. Но в основном из‑за того, что диджеинг — это моя жизнь», — сказал Морейра.
Музыкант выступал в городе Салуццо с 15 мая до утра 26 мая, клубный сет длился 244 часа 2 минуты. Диджей отдыхал пять минут в час — в сумме два часа в день.
По словам Морейры, в первые несколько дней он был «полон адреналина». Однако на пятый день начал ощущать последствия отсутствия сна и стал обдавать себя ледяной водой, чтобы не уснуть. К марафону музыкант готовился два года, следуя указаниям личного тренера, диетолога, физиотерапевта и гуру йоги.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru