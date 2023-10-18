Александр и София стали самыми популярными именами новорожденных в Москве

По её словам, за январь-сентябрь в столице так назвали 1699 новорождённых мальчиков и 1900 девочек, соответственно.

Она отметила, что по итогам шести месяцев среди мужских лидировало имя Михаил, но буквально за три месяца имя Александр вернуло себе лидерство. Также в список популярных имён в Москве попали мужские Максим, Лев, Марк, Артём, Матвей, Иван и Дмитрий, и женские Ева, Виктория, Алиса, Василиса и, Александра.

«Москвичи стали чаще называть детей такими именами, как Арсений, Егор, Константин, Варвара, Мирослава, Полина, Аделина. Имя Тимофей, ранее занимавшее 12-е место по популярности, в этом году вошло в ТОП-10», — добавила Уханева.

Ранее вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что назвал своего новорождённого сына Львом в честь знаменитого советского голкипера Льва Яшина. Спортсмен также отметил, что мальчик родился под знаком зодиака Лев, сообщает RT.

