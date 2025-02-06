Во Владивостоке проверят ТЦ «Самбери», где посетители заметили крысу на прилавке
Роспотребнадзор проведет проверку в торговом центре «Самбери», где ранее посетители сняли на видео большую крысу, которая сидела на прилавке и ела мясо. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Видеоролик с огромной крысой, которая сидела на открытом прилавке и ела мясную продукцию, доступен в Telegram-канале «Радиоточка НСН». При этом продавца в этот момент поблизости не было.
В ведомстве уточнили, что готовят материалы в органы прокуратуры по вопросу согласования контрольно-надзорных мероприятий в отношении владельца торговой точки.
«Самбери» – одна из самых крупных торговых сетей в Приморье.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что призвал Роспотребнадзор проверить импортный напиток Coca-Cola на содержание токсичных веществ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru