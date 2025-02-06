Во Владивостоке проверят ТЦ «Самбери», где посетители заметили крысу на прилавке

Роспотребнадзор проведет проверку в торговом центре «Самбери», где ранее посетители сняли на видео большую крысу, которая сидела на прилавке и ела мясо. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Видеоролик с огромной крысой, которая сидела на открытом прилавке и ела мясную продукцию, доступен в Telegram-канале «Радиоточка НСН». При этом продавца в этот момент поблизости не было.

Роспотребнадзор не выявил несоответствий в рыбной продукции из Черного моря

В ведомстве уточнили, что готовят материалы в органы прокуратуры по вопросу согласования контрольно-надзорных мероприятий в отношении владельца торговой точки.

«Самбери» – одна из самых крупных торговых сетей в Приморье.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что призвал Роспотребнадзор проверить импортный напиток Coca-Cola на содержание токсичных веществ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:РоспотребнадзорПродукты

Горячие новости

Все новости

партнеры