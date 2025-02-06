Во Владивостоке проверят ТЦ «Самбери», где посетители заметили крысу на прилавке

Роспотребнадзор проведет проверку в торговом центре «Самбери», где ранее посетители сняли на видео большую крысу, которая сидела на прилавке и ела мясо. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Видеоролик с огромной крысой, которая сидела на открытом прилавке и ела мясную продукцию, доступен в Telegram-канале «Радиоточка НСН». При этом продавца в этот момент поблизости не было.