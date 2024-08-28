Во Владивостоке произошла стычка пьяных мигрантов с жителями

По версии следствия, 24 августа в подъезде дома по улице Давыдова местный житель сделал замечание двум иностранцам в пьяном состоянии, которые нарушали общественный порядок. Один из них в ответ применил в отношении мужчины физическую силу. На следующий день жители дома сообщили о произошедшем в соцсети, после чего члены общественной организации прибыли к дому для выяснения обстоятельств. Между ними и мигрантами также возник конфликт. Иностранцы совершили покушение на убийство, после чего уехали на автомобиле.

Ранее стало известно, что в России хотят лишать мигрантов гражданства за сексуальное насилие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

