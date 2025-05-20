Массовое отравление шаурмой произошло в Подмосковье

В числе пострадавших есть семь несовершеннолетних, абсолютно все отравившиеся ели шаурму в точке питания «Вкус Востока» в Егорьевске. В настоящий момент угрозы жизни пострадавших нет.



По факту массового отравления Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее было начато эпидемиологическое расследование после регистрации 15 случаев острой кишечной инфекции в Москве, напоминает «Свободная пресса». По данным Роспотребнадзора, все пострадавшие ели шаурму.

