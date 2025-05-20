Массовое отравление шаурмой произошло в Подмосковье

За медицинском помощью после отравления шаурмой в Московской области обратились 17 человек, сообщили в прокуратуре.

В Турции шаурмой отравились более 600 человек

В числе пострадавших есть семь несовершеннолетних, абсолютно все отравившиеся ели шаурму в точке питания «Вкус Востока» в Егорьевске. В настоящий момент угрозы жизни пострадавших нет.

По факту массового отравления Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее было начато эпидемиологическое расследование после регистрации 15 случаев острой кишечной инфекции в Москве, напоминает «Свободная пресса». По данным Роспотребнадзора, все пострадавшие ели шаурму.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Московская ОбластьОтравление

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