Массовое отравление шаурмой произошло в Подмосковье
За медицинском помощью после отравления шаурмой в Московской области обратились 17 человек, сообщили в прокуратуре.
В числе пострадавших есть семь несовершеннолетних, абсолютно все отравившиеся ели шаурму в точке питания «Вкус Востока» в Егорьевске. В настоящий момент угрозы жизни пострадавших нет.
По факту массового отравления Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Ранее было начато эпидемиологическое расследование после регистрации 15 случаев острой кишечной инфекции в Москве, напоминает «Свободная пресса». По данным Роспотребнадзора, все пострадавшие ели шаурму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru