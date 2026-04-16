Посла Мексики вызвали в МИД РФ из-за незаконного удержания 17-летней россиянки
Посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас был вызван в МИД РФ. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Она пояснила, что вызов дипломата связан с незаконно удерживаемой мексиканскими госорганами в закрытом специализированном учреждении несовершеннолетней гражданки РФ Кристины Романовой.
«Послу... вновь заявлена решительная обеспокоенность в связи с бездействием властей Мексики в разрешении ситуации», - указала Захарова.
По её словам, российская сторона потребовала незамедлительно обеспечить консульский доступ к девушке и создать все необходимые условия для её возвращения на родину.
Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров заявил, что Романова не является ни задержанной, ни арестованной, ни осужденной, и ее удержание выглядит юридически безосновательным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
