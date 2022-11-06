Во Владивостоке две школьницы сняли на видео, как избивают пенсионерку
Две школьницы во Владивостоке пришли к пенсионерке и напали на нее, сообщает «РЕН ТВ».
Свои действия они записали на камеру и выложили в соцсети. Судя по кадрам, ранее пожилая жительница Приморского края оскорбила маму одной из школьниц. Девушки набросились с матом на женщину, после чего дважды ударили ее по лицу.
В конце видео школьница пнула женщину по голове.
Полицейским удалось установить личности напавших. Это 17-летняя девушка из Владивостока и ее 14-летняя подруга из города Артем.
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