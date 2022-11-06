Во Владивостоке две школьницы сняли на видео, как избивают пенсионерку

Свои действия они записали на камеру и выложили в соцсети. Судя по кадрам, ранее пожилая жительница Приморского края оскорбила маму одной из школьниц. Девушки набросились с матом на женщину, после чего дважды ударили ее по лицу.

В конце видео школьница пнула женщину по голове.

Полицейским удалось установить личности напавших. Это 17-летняя девушка из Владивостока и ее 14-летняя подруга из города Артем.

