Двое подростков избили и сожгли пенсионерку в Свердловской области

В сообщении говорится, что в городе Алапаевске было обнаружено тело местной жительницы, 1953 года рождения, «с признаками криминальной смерти в виде многочисленных травм головы и туловища, а также со следами ожогов».

«В ходе неотложных первоначальных следственных действий и оперативных мероприятий предварительно установлено, что нападение на женщину совершили двое подростков возрастом 16 и 12 лет», - уточнили в ведомстве, добавив, что женщину сначала сильно избили, а затем облили и подожгли.

В региональном ГУ МВД добавили, что причиной смерти женщины стали «обширные термические ожоги головы, туловища и конечностей четвёртой степени».

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