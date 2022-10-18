Двое подростков избили и сожгли пенсионерку в Свердловской области
Уголовное дело по статье «убийство с особой жестокостью» возбудили в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
В сообщении говорится, что в городе Алапаевске было обнаружено тело местной жительницы, 1953 года рождения, «с признаками криминальной смерти в виде многочисленных травм головы и туловища, а также со следами ожогов».
«В ходе неотложных первоначальных следственных действий и оперативных мероприятий предварительно установлено, что нападение на женщину совершили двое подростков возрастом 16 и 12 лет», - уточнили в ведомстве, добавив, что женщину сначала сильно избили, а затем облили и подожгли.
В региональном ГУ МВД добавили, что причиной смерти женщины стали «обширные термические ожоги головы, туловища и конечностей четвёртой степени».
Ранее в пресс-службе крымского управления СК России заявили о задержании школьника в Симферополе, ударившего одноклассника ножом в шею, сообщает RT.
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