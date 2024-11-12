Во ФСИН сочли избыточным создание мессенджера для заключенных на базе «Госуслуг»
Во ФСИН России отвергли идею создания государственного сервиса на базе «Госуслуг» для обмена электронными письмами с заключенными, передает «Газете.Ru».
Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал НСН, что сегодня существует ряд сервисов, которые предлагают услуги по отправке заключенным писем, проверить их подлинность невозможно.
Во ФСИН отметили, что на сегодняшний день в Росси существует 27 коммерческих организаций, которые занимаются отправкой и приемом электронных писем, денег и печатных изданий заключенным. По словам представителей службы, создание государственного сервиса избыточно.
Ранее член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева рассказала «Радиоточке НСН», что сутки содержания заключенных обходятся государству в две-три тысячи рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru