Во Франции заявили, что Дуров не проявляет интереса к контактам с Россией
Основатель Telegram Павел Дуров, которого в августе задержали во Франции по подозрению в причастности к ряду тяжких преступлений, не проявляет интереса к контактам с представителями России. Об этом рассказал посол РФ в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметил дипломат, несколько лет назад бизнесмен получил гражданство Франции. Французская сторона подходит к ситуации с Дуровым как к «взаимоотношениям французского государства с его гражданином».
«Поэтому, несмотря на наши неоднократные обращения с требованием предоставить соответствующие материалы, в этом нам было отказано и параллельно было сказано, что интереса к контактам с нами Дуров не проявляет», — указал Мешков.
Ранее СМИ сообщили, что при задержании Павел Дуров отказался от дипломатической помощи России и Объединенных Арабских Эмиратов, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru