Во Франции заявили, что Дуров не проявляет интереса к контактам с Россией

Как отметил дипломат, несколько лет назад бизнесмен получил гражданство Франции. Французская сторона подходит к ситуации с Дуровым как к «взаимоотношениям французского государства с его гражданином».

«Поэтому, несмотря на наши неоднократные обращения с требованием предоставить соответствующие материалы, в этом нам было отказано и параллельно было сказано, что интереса к контактам с нами Дуров не проявляет», — указал Мешков.

Ранее СМИ сообщили, что при задержании Павел Дуров отказался от дипломатической помощи России и Объединенных Арабских Эмиратов, напоминает Ura.ru.

