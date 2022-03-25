Во Франции почти 150 тысяч человек заболели COVID за сутки
25 марта 202200:55
Количество заразившихся коронавирусом во Франции за прошедшие сутки увеличилось на почти 150 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.
По данным Минздрава страны, за последние 24 часа 148,6 тысяч новых случаев были зарегистрированы в стране.
Таким образом, коэффициент заражения вырос до 1 025 случаев на 100 тыс. жителей, на прошлой неделе коэффициент составил 679 случаев на 100 тыс. жителей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+25 387 / сут.
Умерли
366 тыс.+418 / сут.
Выздоровели
16,5 млн+66 476 / сут.
- Медведев заявил о крахе однополярного мира
- Во Франции почти 150 тысяч человек заболели COVID за сутки
- Столтенберг: Ситуация на Украине не перерастет в конфликт НАТО с РФ
- В ДТП на Ставрополье погибли пять человек
- СМИ: Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве
- Reuters: Трамп подал в суд на Клинтон из-за обвинений в сговоре с РФ
- Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации
- В Парагвае идут массовые беспорядки из-за роста цен на топливо
- Эрдоган выразил готовность продолжать контакты с президентами РФ и Украины
- Минюст признал иноагентами три организации
24 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru