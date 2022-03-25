Во Франции почти 150 тысяч человек заболели COVID за сутки

Количество заразившихся коронавирусом во Франции за прошедшие сутки увеличилось на почти 150 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным Минздрава страны, за последние 24 часа 148,6 тысяч новых случаев были зарегистрированы в стране.

Таким образом, коэффициент заражения вырос до 1 025 случаев на 100 тыс. жителей, на прошлой неделе коэффициент составил 679 случаев на 100 тыс. жителей.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусФранция
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