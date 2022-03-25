Во Франции почти 150 тысяч человек заболели COVID за сутки

По данным Минздрава страны, за последние 24 часа 148,6 тысяч новых случаев были зарегистрированы в стране.



Таким образом, коэффициент заражения вырос до 1 025 случаев на 100 тыс. жителей, на прошлой неделе коэффициент составил 679 случаев на 100 тыс. жителей.





