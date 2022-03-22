Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности введения чеков на продукты, чтобы помочь наиболее бедным слоям общества справиться с продовольственным кризисом, передает РИА Новости.

По его словам, мировой продовольственный кризис потребует скоординированных решений, в краткосрочной перспективе продуктовые чеки могут помочь домохозяйствам справиться с повышением цен.

Открыт ящик Пандоры. Взаимные санкции приведут к мировому кризису

Ранее Франция заморозила активы Центрального Банка России на сумму в €22 млрд, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире французской радиостанции.

Также французские власти заморозили недвижимость на общую стоимость «полмиллиарда евро», которая принадлежит примерно 30 россиянам.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КризисФранцияЭммануэль Макрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры