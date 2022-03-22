Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности введения чеков на продукты, чтобы помочь наиболее бедным слоям общества справиться с продовольственным кризисом, передает РИА Новости.
По его словам, мировой продовольственный кризис потребует скоординированных решений, в краткосрочной перспективе продуктовые чеки могут помочь домохозяйствам справиться с повышением цен.
Ранее Франция заморозила активы Центрального Банка России на сумму в €22 млрд, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире французской радиостанции.
Также французские власти заморозили недвижимость на общую стоимость «полмиллиарда евро», которая принадлежит примерно 30 россиянам.
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