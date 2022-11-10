Экоактивисты в Вене приклеили себя к скелету динозавра

Протест был пресечен прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции. Сообщается, что экспонаты не пострадали, так как участницы перформанса приклеили себя к платформе, на которой стояли скелеты.

Представители Letzte Generation в своем аккаунте в Twitter отметили, что австрийское правительство должно перейти к действиям, направленным на то, чтобы не допустить вымирание человечества. Также экоактивисты потребовали установить ограничение скорости в 100 км/ч для австрийских автострад.

Ранее экоактивисты движения Just Stop Oil («Просто покончите с нефтью») облили томатным супом знаменитую картину голландского художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

