Экоактивисты в Вене приклеили себя к скелету динозавра

Две экоактивистки, являющиеся членами движения Letzte Generation («Последнее поколение»), приклеили себя к скелету динозавра в венском Музее естествознания в рамках акции протеста против применения опасного для Земли ископаемого топлива. Об этом сообщило издание «Известия».

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Протест был пресечен прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции. Сообщается, что экспонаты не пострадали, так как участницы перформанса приклеили себя к платформе, на которой стояли скелеты.

Представители Letzte Generation в своем аккаунте в Twitter отметили, что австрийское правительство должно перейти к действиям, направленным на то, чтобы не допустить вымирание человечества. Также экоактивисты потребовали установить ограничение скорости в 100 км/ч для австрийских автострад.

Ранее экоактивисты движения Just Stop Oil («Просто покончите с нефтью») облили томатным супом знаменитую картину голландского художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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