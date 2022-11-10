Экоактивисты в Вене приклеили себя к скелету динозавра
Две экоактивистки, являющиеся членами движения Letzte Generation («Последнее поколение»), приклеили себя к скелету динозавра в венском Музее естествознания в рамках акции протеста против применения опасного для Земли ископаемого топлива. Об этом сообщило издание «Известия».
Протест был пресечен прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции. Сообщается, что экспонаты не пострадали, так как участницы перформанса приклеили себя к платформе, на которой стояли скелеты.
Представители Letzte Generation в своем аккаунте в Twitter отметили, что австрийское правительство должно перейти к действиям, направленным на то, чтобы не допустить вымирание человечества. Также экоактивисты потребовали установить ограничение скорости в 100 км/ч для австрийских автострад.
Ранее экоактивисты движения Just Stop Oil («Просто покончите с нефтью») облили томатным супом знаменитую картину голландского художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 594 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+7 623 / сут.
- Желающий заработать на инвестициях липчанин отдал мошенникам 770 тысяч рублей
- В Калужской области выросло количество усыновлений
- Российский бизнес увеличил расходы на кибербезопасность
- ЕС: жителям ряда регионов России не будут выдавать шенгенские визы
- Суд арестовал владельца сгоревшего в Костроме клуба «Полигон»
- После данных об инфляции в США резко упал долларовый индекс
- В офисе Зеленского отметили важность предварительных условий переговоров
- Европарламент поддержал вступление Хорватии в Шенгенскую зону
- Премьер Молдавии попросила суд проверить деятельность партии «Шор»
- Экоактивисты в Вене приклеили себя к скелету динозавра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru