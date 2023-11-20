«Внутривидовая борьба»: Прилепин объяснил мотивы мятежа Пригожина 24 июня

При этом Прилепин подчеркнул, что мятеж Пригожина был не неким заговором, а «внутривидовой борьбой двух-четырех властных группировок», каждая из которых рассчитывала на поддержку со стороны президента России Владимира Путина. Инцидент не был личной инициативой основателя ЧВК «Вагнер», добавил он.

Также Прилепин заверил, что паники среди руководства страны не было. «Все знали, что в этом есть элемент шоу. С первой минуты знали, что это политологическая игра», — заверил собеседник Собчак. В противном случае на борьбу с «вагнеровцами» были бы брошены отдельные части с луганского и донецкого направления, заявил он.

Ранее Прилепин заявил, что экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) перешел красные линии, поэтому против него и было возбуждено уголовное дело. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

