В Госдуме заявили о льготах для ветеранов СВО при поступлении в вузы
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин сказал, что они будут распространяться и на второе высшее.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН заявил о необходимости предоставления льгот в образовательной сфере участникам спецоперации.
«Речь идет о том, что даже второе профессиональное образование в случае получения инвалидности ветераны СВО смогут получить на льготных условиях. Льготы при поступлении, согласно закону и указу президента, должны быть», - отметил он.
Депутаты «Единой России» ранее внесли в Госдуму инициативу о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий. Поправки дают право льготного поступления в вузы детям ветеранов боевых действий, погибших при выполнении боевых задач за пределами России, получивших инвалидность или удостоенных звания Героя России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 833 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 539 / сут.
- Песков назвал слухами публикации о возможной отставке Лаврова
- Артиллерия РФ заставила бежать отряд ВСУ под Марьинкой
- Попова: Вводить ограничения из-за гриппа на федеральном уровне не нужно
- В Германии раскритиковали высказывания Шольца о планах Путина
- Указ Путина с ответом на потолок цен на нефть РФ появится на этой неделе
- СМИ: «Близкий к Кремлю» миллиардер купил два Maybach, чтобы не остаться без запчастей
- Захарова: Признание Польшей России «спонсором терроризма» - заказной псевдоюридический шаг
- Внешняя обшивка приборного отсека повреждена на «Союзе МС-22»
- В МИД назвали провокацией визит замгенсека ООН в российский Херсон
- Пушилин: Марьинка освобождена уже на 80 процентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru