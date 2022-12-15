В Госдуме заявили о льготах для ветеранов СВО при поступлении в вузы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН заявил о необходимости предоставления льгот в образовательной сфере участникам спецоперации.

«Речь идет о том, что даже второе профессиональное образование в случае получения инвалидности ветераны СВО смогут получить на льготных условиях. Льготы при поступлении, согласно закону и указу президента, должны быть», - отметил он.

Депутаты «Единой России» ранее внесли в Госдуму инициативу о льготном поступлении в вузы детей ветеранов боевых действий. Поправки дают право льготного поступления в вузы детям ветеранов боевых действий, погибших при выполнении боевых задач за пределами России, получивших инвалидность или удостоенных звания Героя России.

