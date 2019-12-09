Внуково с 10 декабря перестанет принимать электронные посадочные

В связи с этим авиакомпания обращает внимание пассажиров на необходимость распечатывать посадочные талоны заранее или получать их на стойках регистрации в аэропорту.

Как отмечает ТАСС, Внуково начал принимать посадочные в электронном виде с июня текущего года. Что стало причиной новых правил пока не уточняется. В пресс-службе аэропорта сообщили, что прокомментируют этот вопрос позже..

