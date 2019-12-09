Внуково с 10 декабря перестанет принимать электронные посадочные

9 декабря 201922:58

Московский аэропорт Внуково с 10 декабря 2019 года не будет принимать электронные посадочные талоны от пассажиров. Об этом сообщает авиакомпания «Победа», которая совершает регулярные рейсы из Внуково.

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В связи с этим авиакомпания обращает внимание пассажиров на необходимость распечатывать посадочные талоны заранее или получать их на стойках регистрации в аэропорту.

Как отмечает ТАСС, Внуково начал принимать посадочные в электронном виде с июня текущего года. Что стало причиной новых правил пока не уточняется. В пресс-службе аэропорта сообщили, что прокомментируют этот вопрос позже..

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ФОТО: Википедия // mos.ru
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