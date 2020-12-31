Часть рейсов Домодедово перенаправляют во Внуково из-за непогоды

По данным агентства, часть рейсов, которые должны идти на посадку в Домодедово, перенаправляют во Внуково.

В пресс-службе аэропорта Внуково также сообщили, что на текущий момент отмены авиарейсов из-за погодных условий нет.

Московские аэропорты 31 декабря отменили или задержали 165 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписание».