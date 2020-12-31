Часть рейсов Домодедово перенаправляют во Внуково из-за непогоды
31 декабря 202020:50
Московский аэропорт Внуково продолжает работу в штатном режиме несмотря на ледяной дождь в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, часть рейсов, которые должны идти на посадку в Домодедово, перенаправляют во Внуково.
В пресс-службе аэропорта Внуково также сообщили, что на текущий момент отмены авиарейсов из-за погодных условий нет.
Московские аэропорты 31 декабря отменили или задержали 165 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписание».
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31 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru