Часть рейсов Домодедово перенаправляют во Внуково из-за непогоды

Московский аэропорт Внуково продолжает работу в штатном режиме несмотря на ледяной дождь в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Две ВПП возобновили работу в аэропорту «Домодедово»

По данным агентства, часть рейсов, которые должны идти на посадку в Домодедово, перенаправляют во Внуково.

В пресс-службе аэропорта Внуково также сообщили, что на текущий момент отмены авиарейсов из-за погодных условий нет.

Московские аэропорты 31 декабря отменили или задержали 165 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписание».

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ФОТО: Википедия // mos.ru
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