Две ВПП возобновили работу в аэропорту «Домодедово»

Столичный аэропорт «Домодедово» возобновил работу двух взлётно-посадочных полос, об этом говорится в сообщении аэропорта.

Ранее в четверг полёты в «Домодедово» были временно ограничены из-за ледяного дождя в Москве. По данным «Яндекс.Расписания», в аэропорту задержали 96 рейсов, три — отменили. Всего столичные аэропорты отменили или задержали 165 рейсов.

Как отмечается в сообщении «Домодедово», службы аэродрома устранили последствия дождя, обеспечив нормативный коэффициент сцепления для безопасности взлётов и посадок в сложных метеоусловиях.

В аэропорт вернулись 30 рейсов, ранее ушедшие на запасные аэродромы из-за погодных условий. Всего в четверг «Домодедово» обслужит 217 рейсов, вылетающих из Москвы.

