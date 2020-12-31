Две ВПП возобновили работу в аэропорту «Домодедово»
Столичный аэропорт «Домодедово» возобновил работу двух взлётно-посадочных полос, об этом говорится в сообщении аэропорта.
Ранее в четверг полёты в «Домодедово» были временно ограничены из-за ледяного дождя в Москве. По данным «Яндекс.Расписания», в аэропорту задержали 96 рейсов, три — отменили. Всего столичные аэропорты отменили или задержали 165 рейсов.
Как отмечается в сообщении «Домодедово», службы аэродрома устранили последствия дождя, обеспечив нормативный коэффициент сцепления для безопасности взлётов и посадок в сложных метеоусловиях.
В аэропорт вернулись 30 рейсов, ранее ушедшие на запасные аэродромы из-за погодных условий. Всего в четверг «Домодедово» обслужит 217 рейсов, вылетающих из Москвы.
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