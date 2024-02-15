Внуково работает с задержками из-за погоды
15 февраля 202411:06
Аэропорт «Внуково» работает с незначительными задержками задержками из-за сильного снегопада в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
«Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки самолетов противообледенительной жидкостью», - говорится в сообщении.
Ранее утром Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о сильных пробках в Москве из-за снегопада.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уже две трети молодых россиян стали участниками программы «Пушкинская карта»
- Дима Билан заявил, что хочет создать свой вокальный конкурс
- Песков назвал уловкой США слухи о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе
- Певица Лада Дэнс захотела открыть собственный лейбл
- В Минобрнауки не увидели необходимости в ограничительных мерах из-за кори
- СМИ: Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России на встрече послов
- Энергоснабжение нарушено в 12 районах Орловской области после ледяного дождя
- После перестрелки в центре Москвы возбудили уголовное дело
- Госдума планирует запретить сдавать квартиры без счетчиков
- Путин присвоил космонавту Корсакову звание Героя России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru