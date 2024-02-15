Внуково работает с задержками из-за погоды

Аэропорт «Внуково» работает с незначительными задержками задержками из-за сильного снегопада в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

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«Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки самолетов противообледенительной жидкостью», - говорится в сообщении.

Ранее утром Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о сильных пробках в Москве из-за снегопада.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СнегопадВнуково Аэропорт

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