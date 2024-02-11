Тишковец: к пятнице в Москве похолодает до минус 25 градусов
К концу следующей рабочей недели в Москве похолодает до минус 25 градусов, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, до конца недели в столице будет малооблачно. Осадков не ожидается.
В четверг столбики термометров опустятся до минус 17-22 градусов. Пик похолодания придется в ночь на пятницу, когда морозы окрепнут до минус 20-25 градусов, рассказал синоптик.
На выходных холод ослабеет и вернется ближе к показателям климатической нормы, пообещал ведущий специалист «Фобоса».
О возвращении в Москву двадцатиградусных морозов ранее предупредил Гидрометцентр, передает «Радиоточка НСН».
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