Тишковец: к пятнице в Москве похолодает до минус 25 градусов

По его словам, до конца недели в столице будет малооблачно. Осадков не ожидается.

В четверг столбики термометров опустятся до минус 17-22 градусов. Пик похолодания придется в ночь на пятницу, когда морозы окрепнут до минус 20-25 градусов, рассказал синоптик.

На выходных холод ослабеет и вернется ближе к показателям климатической нормы, пообещал ведущий специалист «Фобоса».

О возвращении в Москву двадцатиградусных морозов ранее предупредил Гидрометцентр, передает «Радиоточка НСН».

