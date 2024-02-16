СМИ: Внука Зюганова экстренно госпитализировали
Внук Геннадия Зюганова Леонида экстренно госпитализировали в Москве с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash.
Журналисты выяснили, что депутат Мосгордумы 14 февраля вызвал на дом скорую. Он пожаловался на слабость, насморк, кашель и ломоту в теле. Врачи приняли решение забрать Зюганова в больницу.
Экспресс-тест на ковид показал положительный результат, при этом болезнь у политика протекает в легкой форме. Ему рекомендовано остаться на лечении в больнице для полного восстановления.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день коронавирус значимого риска для жизни и здоровья людей сегодня не несет. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru