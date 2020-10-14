Внучку Конкина попытались похитить с похорон матери
Неизвестные пытались похитить внучку актера Владимира Конкина, заявила его помощница Елена Переселени в эфире Первого канала.
Инцидент произошел на похоронах матери девочки Софии, которая погибла 22 сентября в бассейне московского фитнес-центра.
По словам Переселени, к девочке подошли неизвестные ей люди и под предлогом того, что с ней кто-то хочет поговорить, пытались увести девочку. Родственники ребенка смогли их остановить.
«Кто эти люди, я понятия не имею», — пояснила помощница актера.
Следственный комитет считает, что дочь Конкина утонула. Возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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