Внучку Конкина попытались похитить с похорон матери

По словам Переселени, к девочке подошли неизвестные ей люди и под предлогом того, что с ней кто-то хочет поговорить, пытались увести девочку. Родственники ребенка смогли их остановить.

«Кто эти люди, я понятия не имею», — пояснила помощница актера.

Следственный комитет считает, что дочь Конкина утонула. Возбуждено дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

