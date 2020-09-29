Источник сообщил об обнаружении алкоголя и снотворного в крови дочери Конкина
В крови погибшей дочери артиста Владимира Конкина Софии обнаружили алкоголь и снотворное. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Девушка погибла в бассейне в фитнес-центре. Она была госпитализирована 22 сентября, спасти ее не удалось. Ей было 32 года.
Ранее в связи со смертью Софии СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко заявила, что дочь артиста могли убить.
Владимир Конкин – известный советский и российский актер, заслуженный артист России. Зрителям он известен по ролям в фильмах «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Место встречи изменить нельзя».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 232 / сут.
Умерли
20 545+160 / сут.
Выздоровели
952 тыс.+6 479 / сут.
- МИД обнаружил нарушения ОЗХО в ситуации с Навальным
- Макрон намерен выстраивать диалог с Россией
- Тихановская выступила за начало диалога с РФ
- В Коми из-под завалов шахты извлечены два человека
- Домашний режим для пожилых в Москве будет действовать до 28 октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru