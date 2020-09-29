Источник сообщил об обнаружении алкоголя и снотворного в крови дочери Конкина

В крови погибшей дочери артиста Владимира Конкина Софии обнаружили алкоголь и снотворное. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девушка погибла в бассейне в фитнес-центре. Она была госпитализирована 22 сентября, спасти ее не удалось. Ей было 32 года.

Ранее в связи со смертью Софии СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко заявила, что дочь артиста могли убить.

Владимир Конкин – известный советский и российский актер, заслуженный артист России. Зрителям он известен по ролям в фильмах «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Место встречи изменить нельзя».



