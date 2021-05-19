«Внимание всем!»: введен новый сигнал об опасности

Отныне при различных чрезвычайных ситуациях будет только предупреждение «Внимание всем!». Сигнал будет сопровождаться сиренами и прерывистыми гудками, после чего последует оповещение о том, что именно случилось и что необходимо делать.

При поступлении сигнала «Внимание всем!» спасатели советуют включить телевизоры, радиоприемники или дождаться поступления СМС-сообщения, сообщает «Рен ТВ».

До сих пор на каждый случай существовало свое предупреждение, вроде знаменитого со времен войны «Воздушная тревога».

3 марта в России прошла масштабная проверка систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Как передавало МЧС РФ, оповещение будет срабатывать в рамках катаклизмов «природного и техногенного характера».

