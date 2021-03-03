В России 3 марта пройдет проверка систем оповещения о чрезвычайных ситуациях

Масштабная проверка систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях пройдет в среду на всей территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

МЧС передает, что проверка будет начата в 10:40 по местному времени. В ведомстве уточнили, что подобное оповещение будет срабатывать в рамках катаклизмов "природного и техногенного характера.

В ходе проверки будут включены уличные сирены и громкоговорители, они будут транслировать сигнал "Внимание всем". Также подобные сообщения прозвучат в эфире теле- и радиоканалов.

При этом МЧС заявило, что в Москве работа сирен не будет осуществляться. Россиян призвали сохранять спокойствие при звуках сирены, так как ее включение является плановой проверкой.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Проверка
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