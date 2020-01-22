Внезапный снегопад осложнит движение на дорогах Москвы
Столичным автомобилистам рекомендовали пересесть на метро, МЦК и МЦД. От поездок на личных авто лучше отказать из-за прогнозируемых затруднений в движении, они возможны в связи со снегом и гололедом в столичном регионе. Как пишет АГН Москва, об этом заявили в Центре организации дорожного движения.
Редкое для этой зимы в столице явление – снегопад – начался в Москве сегодня днём. За непродолжительное время на земле успел образоваться небольшой покров снега.
Ранее НСН писала, что осадки в Москве начнутся в среду вечером, снег будет идти с различной интенсивностью в течение почти всего четверга. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. К слову, «желтый» уровень погодной опасности, который был объявлен в столичном регионе из-за гололедицы и порывистого ветра, продлен до утра пятницы. В Гидрометцентре отметили, что местами порывы ветра составят 17 м/с.
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