Внезапный снегопад осложнит движение на дорогах Москвы

22 января 202014:12

Столичным автомобилистам рекомендовали пересесть на метро, МЦК и МЦД. От поездок на личных авто лучше отказать из-за прогнозируемых затруднений в движении, они возможны в связи со снегом и гололедом в столичном регионе. Как пишет АГН Москва, об этом заявили в Центре организации дорожного движения.

Редкое для этой зимы в столице явление – снегопад – начался в Москве сегодня днём. За непродолжительное время на земле успел образоваться небольшой покров снега.

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Ранее НСН писала, что осадки в Москве начнутся в среду вечером, снег будет идти с различной интенсивностью в течение почти всего четверга. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. К слову, «желтый» уровень погодной опасности, который был объявлен в столичном регионе из-за гололедицы и порывистого ветра, продлен до утра пятницы. В Гидрометцентре отметили, что местами порывы ветра составят 17 м/с.

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ФОТО: pixabay.com
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