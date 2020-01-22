Внезапный снегопад осложнит движение на дорогах Москвы

Столичным автомобилистам рекомендовали пересесть на метро, МЦК и МЦД. От поездок на личных авто лучше отказать из-за прогнозируемых затруднений в движении, они возможны в связи со снегом и гололедом в столичном регионе. Как пишет АГН Москва, об этом заявили в Центре организации дорожного движения.

Редкое для этой зимы в столице явление – снегопад – начался в Москве сегодня днём. За непродолжительное время на земле успел образоваться небольшой покров снега.