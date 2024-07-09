«Внесет сумятицу!»: Милонов выступил против отмены равноправия отцов и матерей

Инициатива о законодательном закреплении за отцом главенствующего статуса в семье будет вносить в семью сумятицу, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с НСН.

Ранее депутат Ярославской областной думы Теймураз Бараташвили предложил законодательно закрепить за отцом главенствующий статус в семье вне зависимости от его желания. В своем докладе он констатирует, что демографические проблемы, большое число разводов и абортов представляют угрозу для государства. Бараташвили отметил, что «именно мужчины являются носителями врожденной морали и альтруизма (выработанного коллективным опытом охоты и защиты племени)», а также критикует феминизм. Милонов выступил против инициативы.