«Внесет сумятицу!»: Милонов выступил против отмены равноправия отцов и матерей
Нельзя сделать семью патриархальной с помощью принятия закона, отметил в эфире НСН депутат Виталий Милонов.
Инициатива о законодательном закреплении за отцом главенствующего статуса в семье будет вносить в семью сумятицу, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с НСН.
Ранее депутат Ярославской областной думы Теймураз Бараташвили предложил законодательно закрепить за отцом главенствующий статус в семье вне зависимости от его желания. В своем докладе он констатирует, что демографические проблемы, большое число разводов и абортов представляют угрозу для государства. Бараташвили отметил, что «именно мужчины являются носителями врожденной морали и альтруизма (выработанного коллективным опытом охоты и защиты племени)», а также критикует феминизм. Милонов выступил против инициативы.
«Этот вопрос немного нарушает отношения внутри семьи… Все-таки, христианский подход к семье заключается в том, что при всех традиционных подходах нельзя сказать, что мужчина лучше, чем женщина. Это все взаимосвязано, это мистическое единение... Какие-то слова на законодательном уровне будут вносить сумятицу. Нельзя сделать семью патриархальной, приняв закон. В проявлении любого мужчины есть установка сделать патриархальную семью, но через заботу о семье, через любовь и ответственность. Когда мужчина это демонстрирует, стремясь показать свои лидерские качества, возникает нормальная семья... Да, женщина с физической точки зрения слабее мужчины. Женщина может одно, мужчина – другое. Но друг без друга они не образуют семью. У каждого в семье есть свои собственные функции и принижать их недопустимо», - сказал Милонов.
Также он выразил мнение, что когда мужчина бросает жену с детьми и «убегает к 18-летней», то он не может быть носителем альтруизма и морали.
«Когда мужчина бросает семью с детьми, то вряд ли он может быть таким примером. Мы понимаем, что в жизни всякое бывает и влезать в отношения между взрослыми людьми – это дело последнее... Но мужчина должен оставаться мужчиной: даже если в семье произошел критический разлад, то он все равно должен быть в глазах своих детей и бывшей супруги носителем альтруизма и морали. Но если мы говорим о мужике, который бросил маленьких детей и убежал к 18-летней, то он точно не может претендовать ни на один из этих титулов, а совсем даже наоборот», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее в обзоре судебной практики Верховного суда РФ сообщалось, что при разводе супругов женщина не должна обладать приоритетом в получении права на проживание с ней детей, исходя только из того, что она их мать, передает «Радиоточка НСН».
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