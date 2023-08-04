Внебрачный сын Жириновского подал иск об установлении факта признания отцовства

Иск был зарегистрирован 2 августа.

«Категория дела 214 - Об установлении факта признания отцовства», — указано в карточке.

Отмечается, что 3 августа заявление Эйдельштейна было передано судье.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, Олег Эйдельштейн хочет претендовать на наследство Жириновского, умершего 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни.

В феврале столичный Тверской суд арестовал Эйдельштейна на 15 суток за мелкое хулиганство, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным правоохранительных органов, мужчина устроил дебош в ресторане, а позже оскорблял полицейских и ударил одного из них.

