Внебрачный сын Жириновского подал иск об установлении факта признания отцовства

Внебрачный сын основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн подал иск об установлении факта признания отцовства. Карточка соответствующего дела размещена на сайте Никулинского районного суда Москвы.

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Иск был зарегистрирован 2 августа.

«Категория дела 214 - Об установлении факта признания отцовства», — указано в карточке.

Отмечается, что 3 августа заявление Эйдельштейна было передано судье.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, Олег Эйдельштейн хочет претендовать на наследство Жириновского, умершего 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни.

В феврале столичный Тверской суд арестовал Эйдельштейна на 15 суток за мелкое хулиганство, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным правоохранительных органов, мужчина устроил дебош в ресторане, а позже оскорблял полицейских и ударил одного из них.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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