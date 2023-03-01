СМИ: Сын Жириновского мыл камеры в СИЗО и читал труды отца

Он рассказал, что все это время занимался отмывкой камеры от оппозиционных лозунгов, читал труды своего отца. За это время сын политика похудел на пять килограммов.

В середине февраля Эйдельштейн устроил дебош в ресторане, а затем в отделе полиции оскорблял стражей порядка и ударил одного из них. Тверской суд Москвы арестовал его на 15 суток.



