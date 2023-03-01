СМИ: Сын Жириновского мыл камеры в СИЗО и читал труды отца
1 марта 202315:00
Сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн спустя 15 суток вышел из СИЗО, сообщает Mash.
Он рассказал, что все это время занимался отмывкой камеры от оппозиционных лозунгов, читал труды своего отца. За это время сын политика похудел на пять килограммов.
В середине февраля Эйдельштейн устроил дебош в ресторане, а затем в отделе полиции оскорблял стражей порядка и ударил одного из них. Тверской суд Москвы арестовал его на 15 суток.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru