СМИ: Сын Жириновского мыл камеры в СИЗО и читал труды отца

Сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн спустя 15 суток вышел из СИЗО, сообщает Mash.

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Он рассказал, что все это время занимался отмывкой камеры от оппозиционных лозунгов, читал труды своего отца. За это время сын политика похудел на пять килограммов.

В середине февраля Эйдельштейн устроил дебош в ресторане, а затем в отделе полиции оскорблял стражей порядка и ударил одного из них. Тверской суд Москвы арестовал его на 15 суток.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЖириновскийСИЗО
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