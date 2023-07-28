«Вместо внедорожников — кей-кары»: Каких «японцев» лишится российский рынок

Ранее сообщалось, что Япония с 9 августа запретит экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра, гибридных машин и шин для крупногабаритных автомобилей. Под запрет также попадут автозамки и автокресла, электромобили, яхты, ткани, фанера, макулатура, цемент, камень, керамическая плитка, стеклянные изделия. Моржаретто пояснил, какие модели уйдут с российского рынка.

«Начну с того, что в преддверии повышения утилизационного сбора и введения пошлин, полагаю, в Россию привезут довольно много японских автомобилей, их хватит еще на несколько месяцев. К сожалению, потеряем очень популярные электромобили, например, Nissan Leaf, и гибридные автомобили типа Toyota Prius. На них приходилась пусть небольшая, но устойчивая доля поставок. Также в Россию не будут поступать все большие машины с мощными двигателями, которые раньше к нам везли очень активно. Например, это Toyota Land Cruiser, а также пикапы Toyota, Nissan и Mitsubishi. Но при этом ввоз авто из Японии не прекратится. Рынок переориентируется на небольшие кроссоверы с двигателями до 1,9 литра, седаны и хэтчбеки. Основная доля ввоза придется на кей-кары — небольшие квадратные автомобили с двигателем до 1 литра, очень удобные в городе, довольно популярные в Японии, но мало представленные в России. Цены на машины вырастут из-за увеличения утилизационного сбора, меньше всего они повысятся на кей-кары», — сказал Моржаретто.

Собеседник НСН также назвал причину популярности японских автомобилей в России.

«Во-первых, к автомобилям для внутреннего японского рынка предъявляются более жесткие требования по надежности, качеству и по уровню комплектации, чем для автомобилей с левым рулем, которые официально поставлялись в Россию. Японские автомобили — достаточно надежные, долговечные и комфортабельные. Это касается даже тех машин, которые выпущены пять-семь лет назад, — они по уровню комфорта и по количеству опций часто превышают аналоги для Европы. Во-вторых, они всегда были дешевле из-за близости Японии и из-за странностей ее налоговой системы. Японцы активно избавляются от автомобилей, которым пять, максимум семь лет, потому что они становятся экономически невыгодными, и их продают достаточно дешево. Четверть от импорта подержанных автомобилей из Японии приходилась на российский рынок. А что руль с другой стороны — это вопрос привычки», — подытожил он.

Ранее Моржаретто заявил, что российские покупатели обязательно заметят отсутствие японских автомобилей в салонах, если их перестанут поставлять в Россию в рамках нового пакета санкций. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

