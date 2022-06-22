Власти Запорожья призвали упразднить границу между южными регионами Украины и Россией

Государственные границы между Россией и взятыми ею под контроль территориями на юге Украины следует упразднить, считает представитель совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом чиновник заявил в беседе с РИА Новости.

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«Для нас граница с Россией — хуже, чем Берлинская стена для немцев. На Украине, в зависимости от региона, у 73-85 процентов жителей есть родственники в России. Соответственно, этой границы не должно быть», — заявил Рогов.

Член ВГА Запорожья пояснил, что близкие большинства жителей Восточной части ФРГ проживали в другой части страны, что приводило к трудностям с коммуникацией, и Берлинская стена была разрушена в том числе для решения этой проблемы, пишет Ura.ru.

Кроме того, Рогов отметил, что южные регионы Украины — «исторически русские земли», их воссоединение с РФ неизбежно и границ между этими территориями быть не должно, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: Стена на границе Латвии и России. Фото с сайта abnews.ru.
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