Власти Запорожья призвали упразднить границу между южными регионами Украины и Россией

«Для нас граница с Россией — хуже, чем Берлинская стена для немцев. На Украине, в зависимости от региона, у 73-85 процентов жителей есть родственники в России. Соответственно, этой границы не должно быть», — заявил Рогов.

Член ВГА Запорожья пояснил, что близкие большинства жителей Восточной части ФРГ проживали в другой части страны, что приводило к трудностям с коммуникацией, и Берлинская стена была разрушена в том числе для решения этой проблемы, пишет Ura.ru.

Кроме того, Рогов отметил, что южные регионы Украины — «исторически русские земли», их воссоединение с РФ неизбежно и границ между этими территориями быть не должно, пишет РИА ФАН.

