Крым готов к запуску автобусов в Херсонскую и Запорожскую области

Крым готов запустить первые автобусы в Херсонскую и Запорожскую области, пассажирское сообщение позволит укрепить взаимосвязи между регионами. Об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

В Запорожье восстановили пассажирское сообщение между основными городами

Ранее стало известно, что в Крыму намерены до 1 июля открыть автобусное сообщение с контролируемыми РФ территориями юга Украины, с 1 июля — пассажирское железнодорожное сообщение.

Как отметил Крючков, республика готова к запуску автобусов, «обсуждаются детали».

«Перевозчики Херсонской и Запорожских областей с энтузиазмом отнеслись к восстановлению сообщения с полуостровом, так как это позволит не только нарастить пассажиропоток, но и укрепить связи между регионами. Автобусный парк готов. На маршрутах будут работать на паритетной основе», — рассказал советник в беседе с РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ТранспортРегионыКрым
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