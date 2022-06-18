Крым готов к запуску автобусов в Херсонскую и Запорожскую области

Ранее стало известно, что в Крыму намерены до 1 июля открыть автобусное сообщение с контролируемыми РФ территориями юга Украины, с 1 июля — пассажирское железнодорожное сообщение.

Как отметил Крючков, республика готова к запуску автобусов, «обсуждаются детали».

«Перевозчики Херсонской и Запорожских областей с энтузиазмом отнеслись к восстановлению сообщения с полуостровом, так как это позволит не только нарастить пассажиропоток, но и укрепить связи между регионами. Автобусный парк готов. На маршрутах будут работать на паритетной основе», — рассказал советник в беседе с РИА Новости.

