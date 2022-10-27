Власти Запорожской области ограничили продажу алкоголя

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что в регионе введены ограничения на торговлю алкоголем.

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По его словам, «категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим».

«Продажа спиртных напитков, в регионе, где введено военное положение, ограничена... В случае нарушения запрета для предпринимателей предусмотрено наложение штрафов: 10 тысяч рублей за первое нарушение, 30 тысяч рублей за повторное», - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин ввёл военное положение на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВоенное ПоложениеЗапретАлкоголь
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