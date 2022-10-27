Власти Запорожской области ограничили продажу алкоголя
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что в регионе введены ограничения на торговлю алкоголем.
По его словам, «категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим».
«Продажа спиртных напитков, в регионе, где введено военное положение, ограничена... В случае нарушения запрета для предпринимателей предусмотрено наложение штрафов: 10 тысяч рублей за первое нарушение, 30 тысяч рублей за повторное», - добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин ввёл военное положение на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 849 / сут.
Умерли
390 тыс.+82 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+12 040 / сут.
- Началось выступление Путина на «Валдае»
- Военнообязанные россияне поделились историями о прохождении погранконтроля в аэропорту
- Канделаки опровергла приостановку съёмок комедийных шоу на ТНТ
- Власти Запорожской области ограничили продажу алкоголя
- СМИ: Роман Павлюченко завершил спортивную карьеру
- В России впервые прекратили дело о фейках о действиях вооруженных сил РФ
- Женскую и мужскую сборные РФ по волейболу отстранили от квалификации на Олимпиаду-2024
- Сериал «Батя» получил приз за лучший сценарий на фестивале в Испании
- МИД Узбекистана отверг обвинение в сборке иранских БПЛА
- Украинские энергетики предрекли отключение электричества в половине Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru