Власти Запорожской области ограничили продажу алкоголя

По его словам, «категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим».

«Продажа спиртных напитков, в регионе, где введено военное положение, ограничена... В случае нарушения запрета для предпринимателей предусмотрено наложение штрафов: 10 тысяч рублей за первое нарушение, 30 тысяч рублей за повторное», - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин ввёл военное положение на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает RT.

