Власти Забайкалья: В регионе нет дефицита продовольствия
В Забайкалье нет дефицита продовольствия. Об этом рассказал министр экономического развития региона Александр Бардалеев.
В пресс-службе ведомства отметили, что запасы продовольственных товаров первой необходимости в розничной торговле составляют от 17 до 35 дней с учетом нынешнего спроса, а в оптовой торговле - от 15 до 34 дней. В связи с этим Бардалеев подчеркнул, что оснований для паники граждан нет.
По данным Росстата, цена на сахар с 26 февраля по 4 марта показала наибольший рост среди продовольственных товаров на 3,29%. При этом детские овощные консервы подорожали на 2,39%.
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