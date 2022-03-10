Власти Забайкалья: В регионе нет дефицита продовольствия

В пресс-службе ведомства отметили, что запасы продовольственных товаров первой необходимости в розничной торговле составляют от 17 до 35 дней с учетом нынешнего спроса, а в оптовой торговле - от 15 до 34 дней. В связи с этим Бардалеев подчеркнул, что оснований для паники граждан нет.

По данным Росстата, цена на сахар с 26 февраля по 4 марта показала наибольший рост среди продовольственных товаров на 3,29%. При этом детские овощные консервы подорожали на 2,39%.